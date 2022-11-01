Токио, 1 ноября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден планируют в ходе двухсторонней встречи в середине ноября на саммите G20 на индонезийском острове Бали обсудить ситуацию на территории б. УССР, санкции против России, политику Китая в отношении Тайваня и ряд других вопросов. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве 1 ноября сообщает газета Sankei.

Kantei.go.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден

Также отмечается, что Кисида и Байден обменяются мнениями по ситуации на Корейском полуострове в связи с участившимися с начала года ракетными запусками КНДР и вероятной подготовкой ею ядерного испытания.

Администрация США уже подтвердила участие Байдена в саммите G20, который пройдёт на Бали с 15 по 16 ноября. Источники в Японии также подтвердили участие в этом мероприятии Кисиды.

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