Татарск, Новосибирская область, 1 ноября, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах ДТП с участием ребёнка и новосибирского депутата. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Напомним, 30 октября в новосибирском Татарске местный депутат Сергей Мамонтов на автомобиле переехал шестилетнего ребёнка и покинул место ДТП. Момент наезда зафиксировали камеры видеонаблюдения. В полицию он пришёл только после того, как его машину объявили в розыск. Ребёнок сейчас находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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«Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка в результате ДТП, — уточнили в СКР. — По поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирского депутата, который на автомобиле переехал ребёнка и оставил его без помощи, арестовали на 11 суток.

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