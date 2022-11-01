Севастополь, 1 ноября, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Моряки Черноморского флота сбили вражеский беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Telegram.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Десять минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА», — заявил он.

Других подробностей произошедшего губернатор Севастополя пока не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября киевские террористы атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе при помощи беспилотников. По данным Минобороны России, подготовку теракта осуществляли британские специалисты. Позднее Россия заявила о приостановке «зерновой сделки» из-за угрозы безопасности морским судам, проходящим по гуманитарному коридору.