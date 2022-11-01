Амстердам, , 04:05 — REGNUM Дом сооснователя и экс-гендиректора группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа был захвачен сквоттерами — людьми, которые вселяются самовольно в жильё, им не принадлежащее. Об этом 31 октября сообщило издание NRC.

Владимир Путин и Аркадий Волож во время посещения офиса ИТ-компании «Яндекс». (сс) Администрация президента России

Сквоттеры заявили, что захват дома российского предпринимателя — это своеобразная акция, направленная против «жадности олигархов и капиталистов». Плакаты и транспаранты с текстом соответствующего содержания они вывесили на балконе самовольно занятого ими здания. По мнению сквоттеров, права миллиардеров в городах защищены лучше, чем права людей, у которых нет своего жилья и даже крыши над головой.

Сколько человек заселилось в дом, не уточняется. Полиция посетила здание утром 31 октября, однако сквоттеры оставались на месте и после отбытия полиции.

Напомним, о недвижимости в Амстердаме, принадлежащей Воложу, стало известно в октябре текущего года. Бизнесмен задекларировал дом после попадания в санкционные списки Евросоюза. Власти Нидерландов заморозили все сделки с его недвижимостью в стране до тех пор, пока Волож не будет исключён из санкционных списков. В настоящее время дом в Амстердаме пустует, что и позволило сквоттерам захватить его.