Пхеньян, , 04:01 — REGNUM Совместные военные учения США и Южной Кореи лишь обостряют напряженность на Корейском полуострове. Об этом говорится в официальном заявлении МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Плакат КНДР

«Из-за крупномасштабных военных учений, которые проводят США и их сателлиты почти каждый день в этом году, Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной. Нигде в мире невозможно найти такие военные учения, которые имеют четкий агрессивный характер, как совместные военные учения США и их сателлитов с точки зрения их срока, масштаба, содержания и интенсивности», — говорится в сообщении.

Северокорейские дипломаты указывают, что Сеул и Вашингтон отрабатывают боевые задачи с захватом территории и объектов инфраструктуры, а также отрабатывают десантные операции. В МИД КНДР подчеркнули, что Пхеньян проводит свои военные стрельбы исключительно в ответ на агрессивные действия США и Южной Кореи.

В связи с этим КНДР заявляет о готовности защищать свой суверенитет и национальные интересы от внешней военной агрессии любой ценой. При этом Пхеньян призывает США прекратить учения, чтобы не обострять обстановку на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября США и Южная Корея начали совместные учения военно-воздушных сил с участием 240 боевых самолетов. Маневры будут продолжаться до 4 ноября.