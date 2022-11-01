Сочи, Краснодарский край, , 04:01 — REGNUM Сорок одна тысяча человек из числа тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации, находится в боевых порядках Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции (СВО) на территории бывш. УССР, заявил журналистам российский президент Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Сочи.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что остальные 259 тысяч мобилизованных проходят слаживание или собраны на полигонах, не принимая участие в боях.

«Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе — 41 тысяча находится в боевых порядках Вооружённых сил. Это значит, что 260 или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах», — сказал президент.

Глава государства также напомнил, что частичная мобилизация в России завершена. Путин добавил, что «первоначально» Минобороны РФ называло меньшую цифру, чем пришлось мобилизовать. Однако, по его словам, «в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Минобороны России объявило, что военные комиссариаты после завершения частичной мобилизации продолжат принимать добровольцев и кандидатов на контрактную службу.

Читайте ранее в этом сюжете: Укомплектование ВС РФ продолжится за счёт добровольцев и контрактников — МО