Волгоград, 1 ноября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Волгоградской области оставил без рассмотрения банкротный иск Центробанка России к кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз «ВКБ-Кредит». В своём определении суд ссылался на действие моратория в период подачи иска. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Препятствием для принятия заявления к производству является действие моратория на возбуждения дел о банкротстве», — уточнил суд, но в то же время на момент вынесения решения действие моратория уже было прекращено.

Напомним, спор слушался с мая 2022 года, а мораторий был введён с 1 апреля 2022 года и действовал вплоть до 1 октября.

Это была вторая попытка начать банкротное производство в отношении кооператива. Первая была предпринята в 2021 году.