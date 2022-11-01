Сан-Франциско, США, 1 ноября, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Приложение Vine, позволявшее загружать короткие видео, поручил перезапустить сотрудникам Twitter американский предприниматель Илон Маск. Об этом 31 октября сообщил портал Axios.

thierry ehrmann Илон Маск

Уточняется, что разработчики приложения получили задание изучить код Vine, который не менялся с момента его закрытия в 2016 году. При этом отмечается, что Маск изучал возможность перезапуска приложения несколько месяцев перед покупкой Twitter. Предполагается, что приложение может возобновить работу уже к концу текущего года.

Кроме того, Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос о том, нужно ли возвращать Vine. По состоянию на 22:50 мск 31 октября за восстановление работы сервиса проголосовали 69% пользователей.

Приложение позволяет загружать и сохранять видеоролики длительностью шесть секунд. Компания Twitter приобрела Vine в 2012 году, но в 2016 году было принято решение закрыть сервис. Архив старых видеороликов и аккаунтов остался доступен любому желающему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бизнесмен Илон Маск заявил о временности ситуации с его единоличным управлением компанией Twitter.