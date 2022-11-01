Тбилиси, 1 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Тбилисский садовник, проявивший мужество при спасении детей в столичном парке Ваке, получил в награду от мэрии квартиру, сообщает 31 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Мэр Тбилиси Каха Каладзе подарил садовнику Дэви Мезурнишвили квартиру в строящемся доме. Скоро квартира будет полностью готова и отремонтирована. Мезурнишвили в социальной сети написал, что он много лет снимал вместе с женой жильё, и отстутствие средств не позволяло ему привезти в Тбилиси своих детей. Он назвал такой подарок большим облегчением для своей семьи.

Напомним, что 13 октября трое детей получили электротравмы в бассейне парка. Мезурнишвили, рискуя жизнью, вытащил их из фонтана. К сожалению, одна из пострадавших скончалась.