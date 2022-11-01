Москва, , 03:33 — REGNUM Компания «Кассир. РУ — Национальный билетный оператор» обратилась в арбитраж Москвы с крупными финансовыми претензиями к компании «Яндекс». С последнего требуют взыскать почти 328 млн рублей. Спор судья заслушает 13 января 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление к ООО «Яндекс», которое ранее фигурировало как актив офшора, но с некоторых пор скрывает своего собственника, подано 24 октября 2022 года. Дело приняла судья Лихачева. Известно, что речь идёт о взыскании 327 862 147,76 рубля. Вероятно, это продолжение истории, связанной с дискриминацией в поисковой выдаче, которую ранее рассматривала ФАС. Общий спор завершился мировым соглашением, но уже тогда некоторые фигуранты заявили о планах добиться компенсации, не удовлетворившись мировым соглашением.

Напомним, в октябре 2022 года также крупный иск был подан ООО «Управляющая компания АТ-Менеджмент», взыскивающей с «Яндекса» более 345 млн рублей. Дело начнут рассматривать 8 декабря 2022 года.

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