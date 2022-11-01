Лондон, , 03:28 — REGNUM Правительство Британии столкнулось с «растущим давлением» из-за ухудшения условий содержания в центре для приема мигрантов, который находится в населенном пункте Мэнсон на юго-востоке Англии, пишет агентство Reuters.

Беженцы Mstyslav Chernov

Трудности связаны резким наплывом беженцев и переполнением объекта. В иммиграционной службе королевства заявляют, что в центре сложились «ужасные» условия. По информации министерства Британии, только за 29 октября в страну на небольших лодках прибыло около 1000 мигрантов.

Центр в Мэнсоне предназначен для размещения только 1500 мигрантов и не более, чем на сутки. При этом число беженцев, которые закреплены за объектом, уже в два раза больше.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в британском портовом городе Дувр мужчина бросил в сторону местного центра для мигрантов фейерверки, к которым были прикреплены три зажигательные бомбы. Одна из них не взорвалось. Позже преступника нашли мертвым на ближайшей автозаправке.

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