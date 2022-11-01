Москва, , 03:25 — REGNUM Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и гололедица ожидаются в первый день ноября в Москве, согласно прогнозам метеорологов. Об этом можно узнать на сайте Гидрометцентра России.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днём 1 ноября жителей Москвы ожидает подъём температуры воздуха до +2…+4 градусов, ночью же похолодает до — 2 градусов. В Московской области ожидается днём 0…+5 градусов, ночью -4…+1 градусов.

Местами по области ожидаются небольшие осадки, возможна гололедица. Ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении с переходом на западный, скорость составит 5-10 м/сек.

Атмосферное давление днём составит 749 мм рт. столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, устойчивый снежный покров в Москве и Московской области стоит ожидать не раньше декабря.

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