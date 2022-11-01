Вашингтон, 1 ноября, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, купивший Twitter, заявил о временности ситуации с его единоличным управлением этой компанией. Об этом Маск 31 октября сообщает на своей странице в социальной сети, принадлежащей Twitter.

JD Lasica Илон Маск

Ранее из документов, опубликованных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), стало известно, что Маск распустил совет директоров Twitter и стал единоличным директором компании.

Илон Маск «Это временно».

Как сообщало ИА REGNUM, Маск назначил на ключевые позиции в Twitter более 50 сотрудников из своей компании Tesla.

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