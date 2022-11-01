Санкт-Петербург, , 03:15 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил обеспечительные меры на российскую дочернюю компанию южнокорейского автопроизводителя Hyundai. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

Hyundai (сс) Pexels

Сообщается, что в конце 2021 года компания «СтройТехИмпорт» хотела взыскать в дочерней компании Hyundai в России «Хендэ Инжиниринг Рус» задолженность в размере 16 млн рублей, а также проценты. Суд решил удовлетворить требования истца из-за возможности ухода южнокорейской компании из России.

«Обстоятельства свидетельствуют о высокой доле вероятности исполнения решения суда в будущем в случае непринятия обеспечительных мер», — говорится в материалах суда.

В связи с этим суд арестовал средства «Хендэ Инжиниринг Рус» на сумму15 860 365 58 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская газета «Тона ильбо» заявила, что Hyundai Motors рассматривает возможность продажи завода компании в Санкт-Петербурге. По данным источников, руководство может принять соответствующее решение из-за проблем с ведением бизнеса в России из-за антироссийских санкций.

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