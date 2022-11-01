Мурманск, 1 ноября, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Снова в арбитраже Мурманской области пытаются инициировать банкротное дело в отношении одного из старейших судоремонтных заводов России, который к тому же является градообразующим предприятием для одного из городов Заполярья, — АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации». Исковое заявление от кредитора суд ещё не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление поступило 26 октября 2022 года от компании «Крондекс» из Москвы, заявившей долг в размере 2 123 909,52 рубля.

При этом в реестре юридически значимых событий за октябрь 2022 года к заводу подано четыре уведомления о планах обратиться с иском о несостоятельности. Помимо «Крондекса», такие сообщения сделали предприниматель Константин Макаров (обнародовано 26 октября), ООО Торговый дом «Завод промышленного оборудования» (18 октября) и ООО «Витэк» (4 октября).

Напомним, завод весной 2022 года уже пытались сделать ответчиком по банкротному иску. Тогда претензии были у компании ООО «ПрофСнабКомплект» и ряда иных кредиторов, которые позднее отозвали иск и производство по делу было прекращено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск о несостоятельности получило также калининградское предприятие — ООО «Судоремонтный завод АМС-Интер».