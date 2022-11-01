Киев, 1 ноября 2022, 03:11 — REGNUM Сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях б. УССР. Об этом 1 ноября свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Также сообщается, что воздушная тревога объявлена в оккупированных Киевом частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Администрации регионов призывают людей пройти в укрытие.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВС России нанесли высокоточные удары по системам военного управления и энергетики на захваченной преступным киевским режимом территории б. УССР.
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