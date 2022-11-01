Вашингтон, 1 ноября, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Соучредитель и бывший глава соцсети Twitter Джек Дорси сохранил свою долю в компании после ее продажи американскому олигарху Илону Маску. Об этом говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Heisenberg Media Илон Маск

При этом Маск уже распустил совет директоров и остался единственным руководителем в Twitter. Будет ли в дальнейшем Дорси иметь отношение к руководству компанией не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники телеканала CNBC заявили, что Илон Маск после покупки Twitter привлек к работе более 50 сотрудников другой своей корпорации — Tesla. Утверждается, что новое руководство соцсети будет перестраивать платформу. Отметим, что ранее Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter.