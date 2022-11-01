Сеул, , 03:03 — REGNUM Полиция Южной Кореи приносит извинения из-за того, что направила только 137 своих сотрудников в сеульский район Итхэвон на дежурство во время празднования Хэллоуина, при котором произошла давка, унесшая жизни 154 человек. Об этом заявил журналистам начальник бюро общественного порядка Национального полицейского агентства Хон Ки Хён.

Полиция Южной Кореи MasDom

По его словам, власти не предполагали, что мероприятие соберет такое большое количество участников. 30 октября на празднование Хэллоуина в Итхэвоне собралось около 100 тысяч человек.

Начальник бюро также отметил, что у полиции нет четких инструкций на случай собраний подобного масштаба, не имеющих конкретного организатора. Ранее власти Южной Кореи утверждали, что во время празднования Хэллоуина в Итхэвоне дежурило примерно 200 полицейских, однако позже эта цифра была пересмотрена.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су попросил граждан воздержаться от распространения гневных комментариев или непроверенной информации, а также видеозаписей с места давки в Сеуле.

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