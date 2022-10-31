Анадырь, 1 ноября, 2022, 02:51 — ИА Регнум. В населённых пунктах на территории Чукотки 1 ноября ожидается мороз до −38 °C, ветер с порывами до 20 м/с и метель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Александр Куцкий Чукотка. Езда на собаках

пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО «1 ноября ожидается ветер западной четверти… с усилениями до 9−14 м/с, на восточном побережье до 15−20 м/с с низовой метелью. Температура (воздуха) −17… −22 °C, местами −27… −32 °C, в континентальной части −33… −38 ° C, на восточном побережье −7… −12 ° C, местами −2… −7 °C».

Жителей Чукотки в связи с непогодой просят информировать родственников или службы спасения о выезде за пределы населённых пунктов, пути следования и ожидаемом времени возвращения.

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