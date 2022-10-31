Сан-Паулу, Бразилия, 1 ноября, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может принять участие в климатическом саммите COP27, который будет проходить в городе Шарм-эль-Шейх в Египте с 6 по 18 ноября, заявил на пресс-конференции в Сан-Паулу старший советник политика Селсу Аморим.

Valter Campanato/ABr Лула да Сильва

По его словам, соответствующее приглашение было передано бразильскими губернаторами, которые также собираются на мероприятие. Аморим отметил, что в настоящее время уточняются детали вероятного визита Лулы да Силвы на эту встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что избранный президент Бразилии собирается вскоре провести телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.