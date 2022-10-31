Вашингтон, 1 ноября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, который 27 октября купил компанию Twitter, назначил на ключевые позиции в ней более 50 сотрудников из своей компании Tesla. Об этом со ссылкой на внутреннюю документацию 31 октября сообщает телеканал CNBC.

Emily Shanklin Илон Маск

Среди членов «десанта» Tesla в Twitter — директор по развитию программного обеспечения Ашок Эллюсвами, начальник отдела разработки системы автопилота Милан Ковач, один из руководителей службы внутренней безопасности Джейк Нокон.

Отмечается, что привлечённым сотрудникам Tesla поставлена задача провести оценку состояния компании Twitter и изучить исходный код одноимённой социальной сети для определения пути по перестройке платформы.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров компании Twitter и стал её единоличным директором.