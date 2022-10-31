Лос-Анджелес, США, 1 ноября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо рабочих пострадали в результате утечки углекислого газа в международному аэропорту американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния), передает телеканал ABC News.

TimBray Аэропорт Лос-Анджелеса

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Двум другим мужчинам, а также женщине, оказали медицинскую помощь на месте. У них были незначительные жалобы.

Выброс вещества произошел в подсобном помещении, оснащенном системой пожаротушения, которая выделяет углекислый газ. Рабочие, находясь в комнате, услышали хлопок, за которым последовал газовый выброс.

В аэропорту заявили, что ни один из посетителей аэропорта не пострадал. Персонал из 100 человек был переведен на работу в соседний терминал. Часть самолетов, которые должны были вылететь в Лос-Анджелес из других мест, задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в американском штате Пенсильвания 26 человек пострадали в результате массового отравления угарным газом в детском саду. Всего из здания было эвакуировано 25 детей и 8 сотрудников учреждения.