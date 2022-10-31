Энергодар, Запорожская область, 1 ноября, 2022, 02:06 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от основного источника питания из-за взрыва, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Запорожская АЭС

«Взрыв произошёл вчера вечером (вечером 30 октября — прим. ИА REGNUM) за ограждением по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередачи между распределительной станцией и главным электрическим трансформатором четвертого энергоблока», — рассказали в агентстве.

Отмечается, что пока энергоблок подключен к резервной линии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Министерство обороны России заявило о трёх обстрелах Запорожской АЭС и Энергодара со стороны киевских террористов. По станции и прилегающей территории боевики выпустили не менее десяти снарядов. Отмечалось, что радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.