Стокгольм, 1 ноября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Размер пособий для беженцев потребовали увеличить от властей Швеции активисты киевских общественных организаций, действующих на территории этой страны. Соответствующее обращение было опубликовано в газете Expressen.

Добро пожаловать. Беженцы. Германия

Как указали авторы письма, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) для беженцев с территории б. УССР совершенно недостаточно, поскольку жизнь в Швеции дорожает. Кроме того, для беженцев стал серьёзной проблемой поиск работы.

В Швеции если беженец найдёт работу и его суточный заработок будет больше пособия, то в таком случае человек лишится выплат от государства совсем. Как утверждается в обращении, беженцы часто вынуждены устраиваться на низкооплачиваемую работу, где условия труда небезопасны. Некоторые же становятся жертвами торговли людьми, а часть беженцев вынуждена вернуться на родину.

Активисты предлагают улучшить условия пребывания беженцев в Швеции. Предлагается предоставить возможность для вынужденных переселенцев выучить шведский язык, а также увеличить размер пособия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проживающие в Болгарии беженцы с территории б. УССР будут получать специальные карточки для приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости.