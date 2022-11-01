Тбилиси, 1 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Национальная статистическая служба Грузии опубликовала данные о величине зарплат в стране, сообщает 31 октября geostat. ge.

National Bank of Georgia) Грузинские лари

Самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников была у менеджеров — 2 414,7 лари ($873). Самая низкая — у неквалифицированных работников — 674,1 лари ($244). Вспомогательный персонал офисов получал — 1 144,6 лари ($414), лица, занятые в сфере услуг и продаж — 911,6 лари ($329), квалифицированные работники, занятые в сфере сельского хозяйства — 791,5 лари ($286).

Заработная плата мужчин превышает заработную плату женщин во всех отраслях. Заработная плата женщин на руководящих должностях составляла 1863,5 лари ($674), в то время как заработная плата мужчин составляла 2768,9 лари ($1 001). Гендерный разрыв в заработной плате является самым высоким в положении неквалифицированных работников, где средняя заработная плата женщин на 53,5% ниже заработной платы мужчин.