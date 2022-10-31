Лондон, 1 ноября, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Глава правительства Великобритании Риши Сунак намерен увеличить налоги для покрытия дефицита в бюджете страны. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники в британском министерстве финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Это будет жестко. Правда заключается в том, что всем придется вносить больший вклад в области налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги», — заявил источник.

Отмечается, что в бюджете Великобритании образовался дефицит в размере 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,5 млрд). По словам источника, британские власти слишком много средств потратили на борьбу с COVID-19, а также для поддержки цен на электроэнергию. Он добавил, что власти не смогут решить проблему с дефицитом бюджета исключительно за счет сокращения расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследование Asda Income Tracker показало, что доля жителей Великобритании, которые с трудом сводят концы с концами, увеличилась вдвое. По его данным, за прошедшие девять месяцев доля таких граждан выросла с 20% до 40%.