Сочи, Краснодарский край, , 01:46 — REGNUM Российский природный газ пользуется спросом у потребителей, и покупатели на него найдутся всегда, заявил журналистам в Сочи президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Покупатели газа всегда есть… Я знаю, что потребителей много. И желающих приобрести российский газ тоже много», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Россия и Турция достигли принципиального соглашения по проекту создания газового хаба. 30 октября турецкий министр финансов Нуреддин Небати заявил, что страны ЕС зависимы от поставок российского голубого топлива.