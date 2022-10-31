Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Российский природный газ пользуется спросом у потребителей, и покупатели на него найдутся всегда, заявил журналистам в Сочи президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Покупатели газа всегда есть… Я знаю, что потребителей много. И желающих приобрести российский газ тоже много», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Россия и Турция достигли принципиального соглашения по проекту создания газового хаба. 30 октября турецкий министр финансов Нуреддин Небати заявил, что страны ЕС зависимы от поставок российского голубого топлива.