Красноярск, , 01:36 — REGNUM Во вторник, 1 ноября, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Первый снег и белка Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 5:20 на Театральной площади было −7 °C.

Ночью с 1 на 2 ноября ожидается до −3… −1 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость ветра южной четверти 2−7 м/с. Давление — 746 (+2) мм рт. ст.

В среду, 2 ноября, в Красноярске до −1… +2 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до −4… −2 °C.

В четверг, 3 ноября, в Красноярске ожидается до +3… +5 °C днём и до −5… +2 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 1 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы очень сильного южного ветра до 25−27 м/с, метель.

В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

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