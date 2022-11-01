Сочи, Краснодарский край, , 01:26 — REGNUM Создание газового хаба в Турции является реалистичным проектом, который будет быстро реализован, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сочи.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер не сомневается, что соглашения о покупке газа через указанный хаб будут подписаны, в том числе и с рядом европейских стран.

«Уверен, контракты будут заключены. Сомнений нет никаких. И, в конце концов, мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что Россия должна наблюдать за тем, «что будет происходить этой зимой» и в следующий зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Прага надеется на то, что ЕС не начнет покупать российский газ через турецкий хаб.

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