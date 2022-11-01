Нью-Йорк, США, , 01:14 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 октября снижением на фоне продолжения «сезона» отчётности и ожидания заседания ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 128,85 пункта (0,39%), до уровня 32 723,95 пункта. S&P 500 подешевел на 29,08 пункта (0,75%), до уровня 3871,98 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 114,31 пункта (1,03%), до уровня 10 988,15 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,20 (2,49%), до уровня $86,18 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 октября — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне продолжения «сезона» отчётности и некоторых положительных данных по экономике.

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