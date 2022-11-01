Богота, , 01:09 — REGNUM Президент Колумбии Густаво Петро совершит визит в венесуэльскую столицу Каракас, где проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба администрации колумбийского президента.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«1 ноября состоится встреча президента Густаво Петро и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро», — рассказали в пресс-службы.

Уточняется, что основными темами для переговоров станут вопросы отношений между странами, открытие границ между государствами, а также возвращение Венесуэлы в межамериканскую систему защиты прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября делегации Венесуэлы и Колумбии встретились на общей границе. Они обсуждали вопрос создания дорожной карты для решения проблем приграничных районов. Отмечалось, что Колумбия и Венесуэла намерены провести пять таких двусторонних встреч.

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