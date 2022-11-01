Москва, , 01:07 — REGNUM Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлюту Чавушоглу провели телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг теракта, совершенного киевским режимом 29 октября против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что обсуждение вопроса о возобновлении «зерновой сделки» возможно только после получения от Киева гарантий того, что гуманитарный коридор, по которому ведется вывоз зерна с территории бывш. УССР, не будет использоваться в военных целях. По словам Лаврова, таких же гарантий необходимо добиваться и в вопросе задействования в операциях черноморских портов, контролируемых киевским режимом.

Министры пришли к общему мнению по поводу необходимости принятия ООН и Западом дополнительных мер по реализации той части сделки, которая касается российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостановила «зерновую сделку», поскольку существуют угрозы для безопасности гуманитарного коридора, по которому транспортировалось продовольствие с территории бывш. УССР.

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