Вашингтон, 1 ноября 2022, 01:06 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск, который 27 октября купил компанию Twitter, распустил её совет директоров и стал единоличным директором компании. Это следует из документов, 31 октября опубликованных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Напомним, 28 октября, на следующий день после завершения сделки, Маск заявил о намерении «освободить из тюрьмы Twitter» тех пользователей социальной сети, действие аккаунтов которых было приостановлено по сомнительным причинам.
Отмечается, что в числе первых уволенных Маском руководителей компании оказались генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал.
Как сообщало ИА REGNUM, новое руководство социальной сети Twitter, которую недавно выкупил американский предприниматель Илон Маск, вскоре планирует уволить примерно четверть персонала компании.
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