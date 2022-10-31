Вашингтон, 1 ноября, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, который 27 октября купил компанию Twitter, распустил её совет директоров и стал единоличным директором компании. Это следует из документов, 31 октября опубликованных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Steve Jurvetson Илон Маск

SEC «27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть».

Напомним, 28 октября, на следующий день после завершения сделки, Маск заявил о намерении «освободить из тюрьмы Twitter» тех пользователей социальной сети, действие аккаунтов которых было приостановлено по сомнительным причинам.

Отмечается, что в числе первых уволенных Маском руководителей компании оказались генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал.

Как сообщало ИА REGNUM, новое руководство социальной сети Twitter, которую недавно выкупил американский предприниматель Илон Маск, вскоре планирует уволить примерно четверть персонала компании.

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