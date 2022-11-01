Сочи, Краснодарский край, , 01:02 — REGNUM Решения о поездке на саммитах G20 и АТЭС ещё не приняты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 31 октября в ходе пресс-конференции в Сочи.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, пока эти решения не приняты», — сказал российский лидер журналистам.

Напомним, в Кремле подтвердили, что президент России Путин принял приглашение лидера Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Мероприятие состоятся 15–16 ноября на Бали. В Москве отметили, что заинтересованы принять участие в саммите.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Индонезии в России Хосе Таварес указал, что давление со стороны третьих стран не заставит Джакарту изменить своё решение и отказываться от приглашения российского лидера Путина.

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