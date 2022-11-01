Тюмень, , 00:57 — REGNUM В Тюмени городские депутаты утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.

Тюмень Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный пояснил, что новые избирательные округа сформированы с учётом примерного равенства по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства не более 10%. Численность избирателей в одном избирательном округе Тюмени не может быть больше 24 549 и меньше 20 086 человек.

Отмечается, что полномочия депутатов городской думы Тюмени седьмого созыва завершаются в 2023 году. И если в выборах 2018 года в каждом округе было в среднем 18 тысяч избирателей, то на сегодня 20 — 22 тысячи. Всего в Тюмени на сегодня насчитывается свыше 580 тысяч избирателей.

«В связи с этим, границы избирательных округов изменены», — пояснил Заболотный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно Уставу Тюмени, городская дума состоит из 36 депутатов, 26 из которых избирается по одномандатным округам, остальные — по спискам от политических партий.

Читайте ранее в этом сюжете: К выборам гордумы Тюмени изменятся границы одномандатных округов