Сочи, Краснодарский край, , 00:42 — REGNUM Взрывы на нитках российских газопроводов «Северный поток» назвал очевидным терактом президент России Владимир Путин 31 октября в ходе пресс-конференции в Сочи.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский лидер сообщил, что компанию «Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на газопроводах и там были обнаружены соответствующие повреждения. Как уточнил Путин, глава компании Алексей Миллер с утра доложил о результатах обследования.

«Нас допустили к месту взрывов. Там две воронки, три и пять метров глубиной. Вырвало трубу длиной 40 метров, трубы разошлись на 259 метров, Вот этот кусок трубы, который был вырван — его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», — рассказал президент России.

Путин отметил, что взрыв «Северных потоков» — это очевидный теракт,

«Нам трудно это контролировать, потому что это все в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии», — добавил российский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению сенатора Владимира Джабарова, Россия имеет право требовать от Великобритании компенсации за подрыв «Северных потоков».

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