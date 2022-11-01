Сочи, Краснодарский край, , 00:35 — REGNUM Решение России о приостановке «зерновой сделки» связано с угрозами для безопасности гуманитарного коридора, по которому вывозилось зерно с территории бывш. УССР, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сочи.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», — заявил он.

Путин добавил, что пока не видел окончательного заявления Минобороны России о приостановке участия в «сделке». Однако, по словам Путина, глава ведомства уже поделился с российским президентом своей позицией.

Сам российский лидер подчеркнул, что Россия не выходит из сделки полностью, а лишь приостанавливает свое участие. По его мнению, ООН должна разобраться с киевским режимом, чтобы тот мог гарантировать безопасность для гражданских судов, а также кораблей обеспечения России.

Путин указал, что нападение на корабли Черноморского флота в Севастополе частично шло через те самые гуманитарные коридоры, через которые вывозятся зерновые. Он отметил мужество российских моряков, которые смогли отразить атаку киевского режима, однако подчеркнул, что Киев продолжает создавать угрозу для кораблей и гражданских судов.