Москва, , 00:32 — REGNUM Россия решила создать газовый хаб в Турции в связи с тем, что работать напрямую с европейскими странами сложно, заявил российский президент Владимир Путин 31 октября в ходе пресс-конференции после трехстороннего саммита с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — сказал глава государства.

Кроме того, по словам Путина, для газового хаба выбрали именно турецкую территорию, поскольку через акваторию Чёрного моря «легче контролировать работу» системы.

«Нам легче контролировать акваторию Чёрного моря», — отметил президент.

Российский лидер также добавил, что российской стороне «проще работать» именно с Турцией из-за того, что глава республики Реджеп Тайип Эрдоган является «человеком слова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чрезвычайный и полномочный россйский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Россия и Турция приступили к обсуждению создания газового хаба на экспертном уровне.

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