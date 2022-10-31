Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Россия решила создать газовый хаб в Турции в связи с тем, что работать напрямую с европейскими странами сложно, заявил российский президент Владимир Путин 31 октября в ходе пресс-конференции после трехстороннего саммита с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — сказал глава государства.

Кроме того, по словам Путина, для газового хаба выбрали именно турецкую территорию, поскольку через акваторию Чёрного моря «легче контролировать работу» системы.

«Нам легче контролировать акваторию Чёрного моря», — отметил президент.

Российский лидер также добавил, что российской стороне «проще работать» именно с Турцией из-за того, что глава республики Реджеп Тайип Эрдоган является «человеком слова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чрезвычайный и полномочный российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Россия и Турция приступили к обсуждению создания газового хаба на экспертном уровне.