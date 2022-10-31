Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Выкладывать свою позицию перед переговорами не всегда выгодно, однако переговоры нужны для заключения договоренностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сочи, комментируя возможность диалога с киевским режимом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. Как-то совершенно и заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно», — заявил он.

Путин добавил, что для достижения целей порой необходимо выдвинуть так называемые «запросные требования», а затем в ходе переговорного процесса приходить к каким-либо договоренностям. Он добавил, что для заключения каких-либо соглашений необходимо в первую очередь начать переговорный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без России невозможно обеспечить «зеленый коридор» в Чёрном море для вывоза зерна с территории бывш. УССР. По его словам, «зерновая сделка» без участия Москвы вряд ли может быть реализована.