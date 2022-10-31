Тбилиси, 1 ноября, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Грузии провели в Тбилиси, Батуми и других городах аресты торговцев наркотиками, сообщает 31 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

U.S. Air Force Арест

Согласно имеющейся информации, по всей стране задержано более 10 человек. В их числе, кроме граждан Грузии, граждане России, Казахстана и бывш. УССР. В результате обысков в нескольких домах был изъят большой объём наркотических средств.

Арестованные, по словам полиции, являются крупными наркодилерами.