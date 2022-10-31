Приштина, Сербия, , 23:51 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 31 октября поздравила избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах, а бразильский народ — с завершением «важного демократического процесса».

Лула да Сильва Valter Campanato/ABr

«Поздравляем президента Лулу с избранием и бразильский народ с завершением этого важного демократического процесса! Мы надеемся работать с вами над углублением сотрудничества между нашими странами», — написала он в социальной сети.

Победа Лулы над ультраправым политиком Жаиром Болсонару будет означать для Бразилии поворот в сторону социал-демократии. В ходе голосования 30 октября Лула получил поддержку 60,3 млн, или 50,9% избирателей.