Ижевск, 1 ноября, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Ижевские предприятия подготовили свою технику к зимнему сезону. На уборку улиц города будут выходить 282 единицы техники подрядчиков, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

пресс-служба администрации Ижевска Дорожная техника в Удмуртии

31 октября на улицы города в соответствии с погодными условиями вышли 50 единиц техники и 48 рабочих. Они занимаются содержанием дорог и тротуаров.

Для качественной уборки города от снега планируется усилить круглосуточное дежурство, в зависимости от интенсивности снегопада корректировать график работ, увеличивая количество техники, работающей в смену, привлекать технику дочерних организаций. Предусмотрен необходимый запас противогололедных материалов — на случай заморозков или непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть районов Удмуртии не получила паспорта готовности к зиме. Чтобы получить нужный документ, необходимо, чтобы все предприятия ЖКХ, соцобъекты и жилые дома были на 100% готовы к зимнему сезону.

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