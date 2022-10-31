Сочи, Краснодарский край, , 23:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России, отметив, что вопрос о необходимости подписания соответствующего указа остаётся открытым.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я, честно говоря, даже не задумывался об этом. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что мобилизация завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал глава государства на пресс-конференции в Сочи.

Напомним, ранее сегодня Минобороны объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации, связанных с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе.

В ведомстве уточнили, что подготовка и вручение повесток прекращаются. Всему личному составу военкоматов, ранее задействованному в мобилизации, предписано вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.