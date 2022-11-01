Денис Абрамов,
1 ноября 2022, 10:53 — REGNUM 29 октября в Кисловодске прошла самая масштабная с середины XX века экологическая акция. Жители Кавминвод высадили в городе сосновый лес площадью три гектара.
Природа Кисловодска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В акции приняли участие более 300 человек. Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло. В рамках акции было посажено 10 000 сосен.
Акция объединила десятки неравнодушных жителей Ставрополья
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Получение инвентаря
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В акции по высадке деревьев приняли участие более 300 человек
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Саженец сосны
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В середине XX века за один субботник высаживали около 10 тысяч деревьев
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Жители Ставрополья решили возобновить традицию
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Буквально за 3 часа жители Кавминвод высадили сосновый лес площадью три гектара
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Количество саженцев выбрано не случайно. В середине XX века за один субботник наши деды и прадеды высаживали около 10 тысяч деревьев. Сегодня мы возродили утерянную традицию. Будем продолжать расширять зелёный пояс нашего города, сохраняя тем самым его уникальный воздух», — рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.
Природа Кисловодска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Природа Кисловодска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Организаторами акции выступили некоммерческая организация» Центр развития рационального распределения отходов», «Сбер», проект «Посади лес» и администрация Кисловодска.
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Посаженный саженец
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция стала самой масштабной с середины XX века
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей. Мы часто здесь бываем, буквально в ближайшем лесу на склоне собираем грибы. Дети смогут приехать в лес, который сами посадили», — рассказал житель Железноводска Данила.
Участникам экологической акции хочется оставить память детям и внукам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Природа Кисловодска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Максим, житель Кисловодска, приехал с друзьями.
«В этом году я заканчиваю 11 класс и уезжаю учиться дальше. Захотелось оставить о себе напоминание в родном городе. Приехать потом и увидеть лес, в посадке которого принимал участие».
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Мария и Елена, пенсионеры, жительницы Кисловодска.
«Узнали в соцсетях. Приехали, потому что нравится принимать участие в жизни родного города, хочется оставить память детям и внукам».
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Перекус после продуктивного дня
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев и провести ухаживающие процедуры.