1 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 10:53 — REGNUM 29 октября в Кисловодске прошла самая масштабная с середины XX века экологическая акция. Жители Кавминвод высадили в городе сосновый лес площадью три гектара.

Природа Кисловодска Денис Абрамов © ИА REGNUM

В акции приняли участие более 300 человек. Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло. В рамках акции было посажено 10 000 сосен.

Акция объединила десятки неравнодушных жителей Ставрополья Денис Абрамов © ИА REGNUM

Получение инвентаря Денис Абрамов © ИА REGNUM

Новый лес появится на склоне между горами Малое и Большое седло Денис Абрамов © ИА REGNUM

В акции по высадке деревьев приняли участие более 300 человек Денис Абрамов © ИА REGNUM

Саженец сосны Денис Абрамов © ИА REGNUM

В середине XX века за один субботник высаживали около 10 тысяч деревьев Денис Абрамов © ИА REGNUM

Жители Ставрополья решили возобновить традицию Денис Абрамов © ИА REGNUM

Буквально за 3 часа жители Кавминвод высадили сосновый лес площадью три гектара Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Количество саженцев выбрано не случайно. В середине XX века за один субботник наши деды и прадеды высаживали около 10 тысяч деревьев. Сегодня мы возродили утерянную традицию. Будем продолжать расширять зелёный пояс нашего города, сохраняя тем самым его уникальный воздух», — рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Природа Кисловодска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Природа Кисловодска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Организаторами акции выступили некоммерческая организация» Центр развития рационального распределения отходов», «Сбер», проект «Посади лес» и администрация Кисловодска.

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Посаженный саженец Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция стала самой масштабной с середины XX века Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей. Мы часто здесь бываем, буквально в ближайшем лесу на склоне собираем грибы. Дети смогут приехать в лес, который сами посадили», — рассказал житель Железноводска Данила.

Участникам экологической акции хочется оставить память детям и внукам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Природа Кисловодска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Максим, житель Кисловодска, приехал с друзьями.

«В этом году я заканчиваю 11 класс и уезжаю учиться дальше. Захотелось оставить о себе напоминание в родном городе. Приехать потом и увидеть лес, в посадке которого принимал участие».

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Посадка леса — это не на одну человеческую жизнь, а на несколько поколений, поэтому приехали всей семьей Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев Денис Абрамов © ИА REGNUM

Мария и Елена, пенсионеры, жительницы Кисловодска.

«Узнали в соцсетях. Приехали, потому что нравится принимать участие в жизни родного города, хочется оставить память детям и внукам».

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая акция по высадке деревьев в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Полевая кухня Денис Абрамов © ИА REGNUM

Полевая кухня Денис Абрамов © ИА REGNUM

Полевая кухня Денис Абрамов © ИА REGNUM

Полевая кухня Денис Абрамов © ИА REGNUM

Полевая кухня Денис Абрамов © ИА REGNUM

Перекус после продуктивного дня Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев и провести ухаживающие процедуры.