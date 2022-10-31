Лепосавич, Сербия, , 23:48 — REGNUM Подразделения по борьбе с контрабандой таможни Косово совместно с полицией провели акцию в селе Лешак в муниципалитете Лепосавич, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Криптовалюта

Отмечается, что в ходе акции было изъято оборудование для майнинга криптовалюты: 93 графические карты, восемь устройств «Антимайнер», 17 электронных планшетов, а также 280 литров спиртных напитков и 96 литров безалкогольных напитков.

Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля сообщил, что в ходе этой акции также был обнаружен автомобиль, в котором были перевозились контрабандные продукты питания из Центральной Сербии.

Напомним, майнинг криптовалюты требует значительных расходов электричества, что является критичным в период энергетического кризиса.

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