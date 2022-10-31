Тирана, 31 октября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Глава Партии свободы и бывший президент Албании Илир Мета 31 октября прокомментировал сообщения о доходах своей семьи и учебе его детей за границей.

President.al Илир Мета

В эфире албанской телепередачи Zone Zero политик заявил, что может позволить себе расходы на их обучение, поскольку ему принадлежит многоквартирный дом, который приносит значительный доход.

Политик выразил уверенность в том, что по завершении обучения его дети вернутся в Албанию, «поскольку у них очень сильная связь с родиной».

«Мои дети вернутся в Албанию, и это бесспорно, у них очень сильная связь со страной. Я убежден, что страна полностью изменится. Основной лозунг Партии свободы заключается в том, что Албания принадлежит молодежи. Это основа моей истории и моя главная миссия. Старшая дочь вернулась и отлично закончила обучение математике и финансам, а двое других детей продолжают учебу», — заявил он.