Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Американская актриса Кристин Милиоти, известная по шоу «Игрушка для взрослых», пополнила каст мини-сериала «Пингвин». Об этом сообщает издание Deadline.

Кристин Милиоти Цитата из интервью на телевидении

По данным источника, в предстоящем шоу актриса сыграет Софию Фальконе — главную соперницу Пингвина (Колин Фаррелл) в борьбе за Готэм. Съемки проекта планируют начать в январе 2023 года.

Напомним, «Пингвин» станет спин-оффом «Бэтмена» Мэтта Ривза и расскажет об одном из самых известных антагонистов вселенной DC. Исполнительными продюсерами сериала выступят Ривз, Фаррелл, Дилан Кларк и Лорен ЛеФранк.

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